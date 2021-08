John Paulson besitzt einen MBA der Harvard University und gründet 1994 seine Investmentgesellschaft Paulson&Co. Er konnte den breiten Markt in vielen Jahren übertreffen und erzielte meist auch in schlechten Börsenjahren gute Ergebnisse. So legte sein Hedgefonds in den Krisenjahren 2000 bis 2002 und 2008 zu. 2008 setzte John Paulson erfolgreich auf einen Crash am amerikanischen Hypothekenmarkt und verdiente so Milliarden US-Dollar. Aktuell besitzt er ein Vermögen von 3,5 Mrd. US-Dollar (30.08.2021). ...

