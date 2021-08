Nürnberg (ots) - In der aktuellen Ausgabe des renommierten Fachmagazins ÖKO-TEST wurden erneut drei Artikel aus verschiedenen Bereichen der Produktpalette des Nürnberger Discounters NORMA mit "sehr gut" bewertet. Die Alaska-Seelachsfilets von FJORDKRONE, Erdnüsse geröstet und gesalzen von PFIFF sowie das Aftershave Balsam Sensitive von KING FOR MEN konnten alle in den jeweiligen strengen Tests überzeugen.Transparent in der Lieferkette und überzeugend im Geschmack19 Alaska Seelachsfilets von unterschiedlichen Anbietern wurden von den ÖKO-TEST-Experten für die September-Ausgabe genau analysiert. Dabei spielte nicht nur die Sensorik, sondern auch eine mikrobiologische Untersuchung eine Rolle. Der Check ergab, dass das Filet der NORMA-Eigenmarke FJORDKRONE in allen Bereichen absolut spitze ist. Mit 4,69 Euro je 1.000 Gramm, ist das NORMA Produkt noch dazu eines der preiswertesten im Test. Hinzu kommen die "leichte Alaska-Seelachsnote" und eine Textur, die laut Experten "deutlich zart", "leicht bissfest" und "leicht saftig" ist. Allesamt perfekte Attribute für ein Fischfilet.Nachdem das Fisch-Sortiment bei NORMA zudem MSC-zertifiziert ist und die Lieferkette transparent bis zum Fangschiff und der -region nachvollziehbar ist, stand am Ende der gründlichen Prüfung die Gesamtnote "sehr gut".Beim Erdnuss-Check von ÖKO-TEST war die Konkurrenz sogar noch größer. Insgesamt 21 Produkte wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht. Für gerade einmal 0,89 Euro bekommen NORMA-Kundinnen und -Kunden 200 Gramm der gerösteten und gesalzenen Snacks der NORMA Eigenmarke PFIFF. Für den günstigen Preis gibt's jetzt noch die Auszeichnung "sehr gut" oben drauf. Denn: Die Lebensmittel-Experten haben herausgefunden, dass alle Inhaltsstoffe einfach top sind.Unter der Überschrift "Balsam für die Kehle" haben sich die Tester diesmal auch Aftershave-Produkte vorgenommen und kamen hier ebenfalls zu einem eindeutig "sehr guten" Ergebnis für das NORMA-Balsam von KING FOR MEN. Während andere Anbieter teilweise fünfmal teurer sind, bekommen die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Nürnberger Lebensmittel-Händler erneut mehr fürs Geld. Gerade einmal 2,35 Euro kosten 100 Milliliter des ausgezeichneten Pflegeprodukts. ÖKO-TEST belegt zudem, dass keine umstrittenen und bedenklichen Inhaltsstoffe darin enthalten sind. Die Kombination aus fairem Preis und starkem Inhalt erklärt auch die Top-Note für NORMA.NORMA-Produkte regelmäßig ausgezeichnetAuch in diesem Jahr konnte der Lebensmittel-Discounter mit seiner Produktpalette bei ÖKO-TEST überzeugen und wird regelmäßig für das starke Sortiment ausgezeichnet. Dabei untersuchen die Experten alle Artikel aus unterschiedlichen Bereichen und unterstreichen mit ihren Testergebnissen die konsequent auf Qualität und Nachhaltigkeit ausgerichtete Einkaufspolitik von NORMA.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5007421