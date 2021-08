Die Bürgerbewegung Finanzwende hat ihre Forderungen an die nächste Bundesregierung vorgelegt. Einige Punkte davon betreffen auch Vermittler. Die Verbraucherschützer fordern in dem Papier unter anderem ein Verbot der Provisionsvergütung, die endgültige Beerdigung der Riester-Rente sowie eine Stärkung der BaFin. Einen knappen Monat vor der Bundestagswahl hat die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. ihre Forderungen zur Bundestagswahl 2021 vorgestellt. Die an die nächste Bundesregierung adressierte To-do-Liste ...

