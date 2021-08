DJ DIW: BIP dürfte im dritten Quartal um gut 1 Prozent steigen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ist im August auf 111 Punkte gestiegen und zeigt nach Angaben des Instituts für das dritte Quartal wie schon im Vorquartal einen kräftigen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) an. "Die deutsche Wirtschaft dürfte um gut 1 Prozent zulegen", erklärte das DIW in einer Mitteilung.

"Das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im vergangenen Quartal dürfte zu einem beträchtlichen Teil auf die Impf- und Testaktivitäten zurückgehen, während sich die Erholung in den von Corona besonders betroffenen Branchen in das dritte Quartal schleppt", sagte Simon Junker, der DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. So seien erst im Juni die Umsätze im Gastgewerbe von quälend niedrigem Niveau in die Höhe geschossen - und dürften Umfragen zufolge auch in den darauffolgenden Monaten weiter zugelegt haben.

Damit liefere die Erholung bei den Dienstleistern später als gedacht erst im laufenden Quartal kräftige Impulse. Hemmschuh bleibe indes die Industrie, der es mehr und mehr an wichtigen Vorleistungen mangele. "Solange die Knappheiten im weltweiten Warenverkehr anhalten, kann die Industrie die immer üppiger gefüllten Auftragsbücher kaum abarbeiten", sagte Junker. Ein guter Teil der derzeitigen Ausfälle dürfte aber nachgeholt werden, sobald die Engpässe beseitigt seien.

August 31, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)

