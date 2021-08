Linz (www.anleihencheck.de) - Die Deltavariante belastet die wirtschaftliche Entwicklung bzw. Erholung in Australien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Lockdowns seien bereits verhängt und auch verlängert worden. Neben diversen Volkswirten habe auch die australische Notenbank die Wachstumsprognosen nach unten angepasst. Im Mittel lägen die BIP-Prognosen für 2021 bei 5,6% und für 2022 bei 3,3%. Die deutlich positive Prognose für 2021 profitiere von der rasanten Erholung aus den beiden ersten Quartalen. Das Thema Inflation sehe die RBA (Reserve Bank of Australia, australische Notenbank), wie nahezu alle Notenbanken, nur vorübergehend. Die Prognosen von 1,75% für 2022 lägen im Zielkorridor der RBA von 1% bis 3%. Zinsanhebungen sollten nicht vor 2024 stattfinden. Alles Fakten, die in den letzten Monaten den Australischen Dollar (AUD) belastet hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...