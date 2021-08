Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit Monaten befindet sich die Weltwirtschaft in einem außergewöhnlich dynamischen Aufschwung - mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten für die meisten Volkswirtschaften, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Vor allem in den USA sei ein Konjunkturfeuerwerk gezündet worden, das durch diverse Beschleuniger in Form riesiger Fiskalpakete zusätzlich angeheizt worden sei. Auch am US-Arbeitsmarkt setze sich die Erholung langsam fort. Wenn Anfang September die Arbeitslosenunterstützung für viele Menschen auslaufe bzw. reduziert werde, dürfte immerhin ein Teil der derzeit etwa zehn Millionen offenen Stellen einfacher besetzt werden können. Bestehende Arbeitsverhältnisse würden vonseiten der Arbeitnehmer aktuell jedoch verstärkt gekündigt, um durch einen Jobwechsel einen höheren Lohn zu vereinbaren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...