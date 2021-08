Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000APK27S2/ WKN A3CWP2) umfasse ein breites Spektrum an festverzinslichen und in lokaler Währung begebenen Schuldtiteln aus Industrienationen und Schwellenländern weltweit. Neben Staats- und Quasistaatsanleihen würden Anleger*innen ebenso in Unternehmensanleihen sowie verbriefte Anleihen investieren. ...

