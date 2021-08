In Schweden ist das Budget der staatlichen Zuschüsse für neue Elektroautos und Plug-in-Hybride für dieses Jahr annähernd erschöpft. In den Niederlanden ist die Lage ähnlich, wobei dort nur die Zuschüsse für gebrauchte Elektroautos betroffen sind. In beiden Ländern gilt deshalb aktuell ein Förderstopp. In Schweden hat die Swedish Transport Agency die Auszahlungen gestoppt, bis von den politischen Entscheidungsträgern ...

