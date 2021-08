In der zurückliegenden Woche schnitt das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN mit einem Wertzuwachs um + 2,4 %, dem vor allem starke Kurssteigerungen von gleich 10 Aktienpositionen um über 5 % zugrunde lagen, weitaus besser ab als der MSCI WORLD (Euro)-Index, der lediglich um + 0,8 % zulegte. Seit Auflegung des Depots am 04.05.2020 ergab sich damit per 29.08. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 73,5 %, was zeitgleich eine eklatante Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index um + 27,5 % bedeutete.Diese starke und ...

