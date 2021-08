Mit strikten Vorgaben zum Online-Gaming hat Peking im Kampf gegen die eigenen Digitalkonzerne erneut die Muskeln spielen lassen und für Kursverluste am Aktienmarkt gesorgt. Frust und Verunsicherung unter den Anlegern sind hoch, viele meiden China-Tech. Dabei entwickelt sich in der Branche gerade eine Story, die das Zeug dazu hat, mutigen Investoren kräftige Gewinne zu bescheren.Nur noch drei Stunden pro Woche dürfen Kids in der Volksrepublik online zocken, statt zuvor 1,5 Stunden am Tag. Mit dieser ...

