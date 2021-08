ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adler Group nach höheren Jahresvorgaben auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Immobilienkonzern weise ein starkes Wachstum aus eigener Kraft auf, schrieb Analyst Charles Boissier in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von den Liegenschaften in Berlin, dem größten Marktsegment im Konzern. Aber auch in anderen Städten habe sich die Adler Group gut geschlagen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 06:37 / GMT



ISIN: LU1250154413

