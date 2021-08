Die Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136) konnte im zweiten Quartal 2021 den guten Geschäftsverlauf der ersten Monate fortsetzen. Im Vergleich zum erheblich von der Coronavirus-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum wurden insbesondere in einzelnen ausländischen Märkten deutliche Nachholeffekte realisiert. Die hohe Nachfrage im Bausektor, die auch aus mangelnden Anlagealternativen am Kapitalmarkt resultierte, wurde zusätzlich von den überwiegend günstigen Wetterverhältnissen unterstützt. Im gesamten ersten Halbjahr 2021 stieg der Konzern-Umsatz gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 um 17,1 % auf ...

