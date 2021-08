MAN hat seinen baldigen Abschied vom Diesel angekündigt. Ab 2024 will man in München E-Lkw in Serie bauen. Bei Großaktionär VW soll von einer letzten Chance für MAN die Rede sein. Noch 2020 hatte MAN eine neue Modellgeneration mit Dieselantrieb präsentiert. Aber angesichts der in den kommenden Jahren in Kraft tretenden strengen Vorgaben der EU im Hinblick auf den CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen muss der ohnehin schon kriselnde Lkw-Konzern reagieren. Ab 2024, so der jetzt angekündigte Plan, soll im Stammwerk in München die Serienproduktion von Lkw mit Elektroantrieb starten...

