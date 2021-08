Es kam, wie es kommen musste. Die Aktie brachte nicht...Aktuell mangelt es dem Cannabis-Sektor im Allgemeinen und Aurora Cannabis im Speziellen an nachhaltigen Impulsen. Im Ergebnis ergeht sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. In unserer letzten Kommentierung zu Aurora Cannabis vom 08.06. wähnten wir die Aktie noch auf dem "Weg der Besserung". Die Aktie hatte sich zum damaligen Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...