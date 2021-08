Nach Ausbruch über die Jahreshochs aus Mitte 2017 sowie dem Kursniveau von 120,83 Euro hat sich die Siemens-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial an das projizierte Kursziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Marke von 146,67 Euro erarbeitet. Dieses Ziel hat die Aktie bravourös zu Beginn dieses Jahres abgearbeitet und ist anschließend in eine dreiwellige Konsolidierung mit Abschlägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...