Die Gaspreise in Europa sind derzeit auf einem Rekordhoch. In Österreich ist der Großhandelspreis für Gas im September fünf Mal so hoch wie vor einem Jahr, zeigt der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Gaspreisindex (ÖGPI). Im Vergleich zum Vormonat August stieg der Index um rund ein Fünftel. Ein Grund sind niedrige Gasspeicherstände.Konsumenten müssen keinen Preisanstieg in diesem ...

