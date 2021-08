Köln (ots) - Im "Philosophie Spezial. Denken, das ansteckt!" am Samstag, 4. September stellt WDR 5 die Fragen, die die Gesellschaft aktuell bewegen: Wie geht Corona gerecht? Wie entsteht Solidarität? Wie retten wir die Welt trotz Klimakrise? Gemeinsam mit prominenten Philosoph:innen und Autor:innen, unter anderem Richard David Precht, Gert Scobel, Mai Thi Nguyen-Kim, Frank Schätzing und Thea Dorn, begibt sich WDR 5 auf die Suche nach Antworten. Denn Bewegung, Veränderung und Wandel sind mehr denn je nötig.Nach dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 gerieten Fragen nach dem Klimaschutz, nach dem richtigen Zusammenleben, nach globaler Gerechtigkeit und einem nachhaltigen Wirtschaften im gesellschaftlichen Diskurs in den Hintergrund. Nun ist es an der Zeit, sie wieder hervorzuholen und grundsätzlich über die Menschen, ihr Zusammenleben und ihre Zukunft nachzudenken. "Ja, wir brauchen eine Revolution", sagt Frank Schätzing, Schriftsteller und einer der Gesprächspartner. "Eine Revolution der Zuversicht, die uns irgendwann abhandengekommen ist, des positiven Denkens."Die WDR 5-Moderator:innen Anja Backhaus, Carolin Courts, Ralph Erdenberger, Elif Senel und Jürgen Wiebicke wollen gemeinsam mit den Zuhörer:innen nach vorn blicken und über die vielen Facetten des Aufbruchs debattieren. Mit Philosoph:innen und Autor:innen, die in der Gegenwart angekommen sind und sich für die Zukunft verantwortlich fühlen - mit Impulsen, Kommentaren, Beiträgen der Hörer:innen. Letztere können sich per Mail (philo@wdr.de) oder live (0800 5678555) in die Gespräche einbringen. Das Publikum erwartet vertiefte und zugleich unterhaltsame Gespräche im Radio - richtungsweisend für den "Aufbruch" in unserer Gesellschaft. Zu hören ist Philosophie Spezial auf WDR 5 und bei wdr5.de als Audiolivestream.Bereits der erste Tag der Philosophie auf WDR 5 im vergangenen Jahr war ein Volltreffer. "Die Resonanz auch im Netz war überwältigend", erinnert sich die verantwortliche Redakteurin Gundi Große. Natürlich schwingt Corona auch am 4. September in den Diskussionen mit, doch andere Themen rücken dann bewusst in den Mittelpunkt. "Nach gefühlt einem Jahr des Stillstandes sind viele Themen ins Off geraten", findet Gundi Große. "Nun müssen wir uns die Frage stellen: Wie kommen wir da raus, wie schöpfen wir Hoffnung, wie kriegen wir wieder den Drive?"Der Thementag ist ein Programmpunkt des Internationalen Philosophie-Festivals phil.cologne vom 2. bis 8. September.Gäste und Timetable am 4. September:10 - 12 UhrModeration: Jürgen WiebickeGast: Frank SchätzingKlimakrise: Wie retten wir die Welt?Gäste: Thea Dorn, Wolfram EilenbergerWie finden wir Hoffnung?12 - 14 UhrModeration: Anja BackhausGast: Mai Thi Nguyen-KimRettet uns die Wissenschaft?Gast: Richard David PrechtWas schulden wir der Gesellschaft?14 - 16 UhrModeration: Elif Senel:Gäste: Svenja Flaßpöhler, Mithu SanyalWie sollen wir zusammenleben? Über Identitäten, Geschlechterverhältnisse und das richtige Sprechen.Gast: Gerd GigerenzerMensch oder Maschine - wer ist besser?16 - 18 UhrModeration: Carolin CourtsGäste: Maren Urner, Heinz BudeMit Solidarität aus der Dauerkrise?Gäste: Stefan Weidner, Mouhanad KhorchideAfghanistan kollabiert. Was hat das mit uns zu tun?18 - 20 UhrModeration: Ralph ErdenbergerGast: Alena Buyx und Hans Ulrich GumbrechtWie gehen wir mit der Pandemie um?Gäste: Petra Bahr, Gert ScobelWie werden wir weise?Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5007678