Braunschweig (ots) - Die Löwenstark Digital Group GmbH, die ihren Hauptsitz in Braunschweig hat, besetzt im Zuge ihres Expansionskurses die Position in der Geschäftsführung neu. Hartmut Deiwick übernimmt als Geschäftsführer die Leitung der Löwenstark Gruppe. Gemeinsam mit Hartmut Deiwick und Carsten Schurig übernimmt Peter Potthast als Geschäftsführer seit Juli 2021 die Leitung der Löwenstark Online-Marketing GmbH. Marian Wurm, Gründer von Löwenstark, bleibt signifikant beteiligt, zieht sich jedoch aus dem operativen Geschäft zurück und widmet sich neuen Projekten wie etwa dem Beirat und Aufbau einer Spendenorganisation.Als Unternehmensgründer blickt Marian Wurm mit einem lachenden und weinenden Auge auf die aktive Rolle als Geschäftsführer zurück: "Die Löwenstark hat in mehr als 15 Jahren eine Eigendynamik entwickelt. Ich bin ähnlich stolz wie ein Vater auf seine Kinder, den Staffelstab in vertrauensvolle Hände von Hartmut, Carsten und unserem neuen Geschäftsführer Peter zu übergeben.""Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Peter Potthast, der sich mit seiner Expertise, jahrelangen Erfahrung und seinem fachlichen Blick auf das Online-Marketing und weitere Themen bestens einbringen und die Löwenstark-Gruppe gemeinsam mit den Partnern HANNOVER Finanz und ARCUS und strategisch weiterentwickeln wird", ergänzt Löwenstark-CEO Hartmut Deiwick.Peter Potthast blickt auf mehr als 20 Jahre Online-Marketing-Erfahrung im Agenturgeschäft zurück. Er zeichnet sich unter anderem für die Gründung und Geschäftsführung der United Digital Group (UDG), einem großen Agenturnetzwerk, das seit 2019 Teil der Performance Interactive Alliance ist, kurz PIA Group, mit verantwortlich. Zuletzt war er in der EPSILON / Conversant Deutschland GmbH, die inzwischen zur Publicis Gruppe gehört, als Country Manager DACH betraut.Für Peter Potthast steht das breite Full-Service-Angebot der Löwenstark im Vordergrund, wobei er die Innovationskraft als klaren Vorteil sieht und für die Agentur auch weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial prognostiziert. "Mein Anspruch und Ziel ist es, die Agentur auf das nächste Level zu heben und die Löwenstark Gruppe als idealen Dienstleister für all jene Kunden zu positionieren, die weder im Fokus der großen internationalen Agenturen liegen noch bei Spezial-Agenturen umfassend abgeholt werden. Das Segment KMU braucht einen starken Partner wie Löwenstark, der die Anforderungen in diesem Segment kennt, gemeinsam Lösungen entwickeln kann und qualifizierten Service über alle Online-Marketing-Segmente bietet - individuell, ganzheitlich und strategisch."Über Löwenstark - https://www.loewenstark.com/Die Löwenstark Digital Group GmbH gehört mit über 5.000 Kundenprojekten seit 19 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 150 Mitarbeiter sind an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge" tätig. Die Schwerpunkte liegen auf ganzheitlichen Lösungen im Bereich Performance Marketing (Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing, Marktplatz-Marketing), Brand Marketing (Reputationsmanagement, Social Media-, Affiliate-, und E-Mail-Marketing), sowie Webentwicklung (CMS, Shopsysteme und Usability Optimierung). Zum Kundenkreis gehören mehr als 500 nationale und internationale Unternehmen.Pressekontakt:Pressekontakt: Alexander Hundeshagen, Löwenstark Digital Group GmbHTel.: 0531-213 605 546, E-Mail: a.hundeshagen@loewenstark.comOriginal-Content von: Löwenstark Online-Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125633/5007677