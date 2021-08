Die Long-Idee aus der letzten Handelswoche auf den Windanlagenbauer Nordex über das Faktor Zertifikat Long auf Nordex WKN MA6KB6 scheint langsam zu fruchten, der Bereich um den EMA 200 um 14,77 Euro konnte zu einer sichtlichen Stabilisierung beitragen, allerdings fehlt es der Aktie an Durchzugskraft. Nichtsdestotrotz könnte für die nächsten Wochen ein Anstieg in den Bereich von 17,49 und darüber an den EMA 50 bei 17,93 Euro noch anstehen. An der Long-Idee wird daher weiter festgehalten, bis nicht ...

