Für Vita 34-CEO Wolfgang Knirsch ist es eine "einmalige Chance". Entsprechend gespannt blicken die Investoren seit Wochen darauf, ob der auf die Schiene gesetzte Zusammenschluss des Spezialisten für die Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe mit dem polnischen Wettbewerber PBKM (FamiCord) auch tatsächlich zustande kommt. Immerhin handelt es sich um eine komplexe Transaktion mit einer hohen ... The post Vita 34: Heiße Phase läuft an appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...