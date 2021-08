Rodenbach (www.fondscheck.de) - 705 Milliarden US-Dollar - so lautet die Summe der gesamten globalen Investitionen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 in passive Exchange Traded Funds (ETFs), so die Experten von Grüner Fisher Investments.Somit habe erstmals die Schallmauer eines Gesamtvolumens in ETFs von neun Billionen US-Dollar übertroffen werden können. Auch wenn diese Summe gegenüber den 40,7 Billionen US-Dollar an globalen Vermögenswerten in aktiv gemanagten Fonds noch deutlich geringer ausfalle, nehme die Bedeutung passiver Produkte doch immer stärker zu. "Die Gründe hierfür sind einfach und beruhen auf dem klassischen Anlegerverhalten", so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Probleme langfristig orientierter Investoren hingegen seien ungelöst geblieben. ...

