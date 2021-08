Am Vormittag noch hatte sich der DAX langsam an die 16.000-Punkte-Marke herangetastet und zeitweise das Allzeithoch im Blick gehabt. Davon ist vorerst keine Rede mehr. EZB-Mitglied Robert Holzmann, gleichzeitig Chef der österreichischen Notenbank, kann scih vorstellen, die Corona-Hilfen zu reduzieren. Das schmeckt den Anlegern gar nicht."Die EZB kann über die Reduktion der Pandemie-Hilfe nachdenken", so Holzmann gegenüber Bloomberg. Er plädiere für eine Senkung der PEPP-Käufe (Pandemic Emergency ...

Den vollständigen Artikel lesen ...