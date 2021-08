Tim Cook trat 2011 in die Fußstapfen des legendären Apple-Chefs Steve Jobs und wurde von vielen für die falsche Wahl gehalten - zu wenig innovativ, zu wenig schillernd, so die Vorwürfe. Doch Tim Cook zeigte es allen: Er war der rechte Mann zur rechten Zeit. Cook, 2021 also bereits 10 Jahre CEO des Tech-Riesen, machte das iPhone zum erfolgreichsten Produkt aller Zeiten, das Dienstleistungsgeschäft wuchs rasant und Apple wurde zum weltweit ersten Billionen-Dollar-Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...