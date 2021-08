Die US Federal Trade Commission prüft gerade den beabsichtigten Zusammenschluss von Nvidia mit ARM. Jetzt hat sich der Zeitung Telegraph zufolge Tesla-Chef Elon Musk gegen den Plan eines neuen Superchip-Giganten ausgesprochen. Auch Amazon und Nvidia-Rivale Samsung hätten demnach Bedenken geäußert und eine Fusion verneint.Nvidia ist im Bereich Roboterauto-Chips Wettbewerber von Tesla und verkauft seine Systeme etwa an Daimler. Musk will offenbar eine zu starke Marktstellung von Nvidia verhindern. ...

