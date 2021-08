DJ Zurich Insurance bestellt Paolo Mantero zum Chief Strategy Officer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Versicherer Zurich hat Paolo Mantero mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Chief Strategy Officer ernannt. Mantero ist derzeit Finanzvorstand für den Bereich Commercial Insurance und werde in seiner neuen Funktion die Strategie-Ressourcen weltweit verantworten, teilte die Zurich Insurance Group AG mit. Er tritt die Nachfolge von Giovanni Giuliani an, der - vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden - CEO des Zurich-Geschäfts in Italien wird.

