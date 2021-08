Wien (www.fondscheck.de) - Die Hedgefondsindustrie ist weiterhin auf Wachstumskurs, so die Experten von "e-fundresearch.com".Weltweit seien zum Ende der ersten Jahreshälfte 2021 knapp vier Billionen US-Dollar in Hedgefonds investiert gewesen - so viel wie noch nie zuvor. Die Assetklasse profitiere dabei einerseits von einer sehr guten Performance in den letzten zwei Jahren, aber auch die unvermindert hohen Mittelzuflüsse institutioneller Investoren würden zum Rekordvolumen beitragen. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 hätten Investoren rund um den Globus ihren Kapitaleinsatz in Hedgefonds um 400 Mrd. US-Dollar erhöht. ...

