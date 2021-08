Wien (www.fondscheck.de) - Der US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman stockt sein Nachhaltigkeitsteam unter der Führung von Jonathan Bailey auf und hat dafür Sarah Peasey zum "Director of European ESG Investing" ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Peasey berichte vom Firmensitz in London direkt an Bailey, Head of ESG Investing, und arbeite eng mit dem Investment-Team zusammen. Die neu geschaffene Position diene dazu, ESG-Kriterien in allen Anlageklassen stärker zu integrieren und den Wertzuwachs für die Neuberger Berman-Klientel langfristig zu steigern. Darüber würden die US-Amerikaner per Aussendung informieren. ...

