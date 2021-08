Biogen hat mit der umstrittenen Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm (Aducanumab) zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Trotz vieler Rückschläge in den vergangenen Jahren geben die Unternehmen nicht auf, die Krankheit endlich in den Griff zu bekommen. Neue Hoffnung signalisiert AC Immune, eine Beteiligung der Dievini Hopp Biotech Holding.Das Biotech-Unternehmen mit dem Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz hat am Dienstag erste Ergebnisse der Phase-2-Studie namens Lauriet mit dem Wirkstoffkandidaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...