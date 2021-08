… hohe Gebühren an den digitalen APP-Verkaufsstellen von APPLE und GOOGLE. Dort müssen die Betreiber künftig alternative Bezahlmöglichkeiten zulassen. Das bisherige System sichert ihnen einen hohen Anteil der Umsätze (bei APPLE: 30 %). Umgeht ein Unternehmen die neuen Bestimmungen, kann es mit einer Strafsteuer von maximal 3 % der in Südkorea erzielten Erlöse belegt werden.



In anderen Staaten erwägt die Politik ähnliche Gesetze. APPLE wies im Geschäftsbericht auf schwere finanzielle Folgen für die Konzernfinanzen hin, sollten entsprechende Regelungen tatsächlich eingeführt werden.



Die APPLE-Aktie steht heute vor Eröffnung der US-Börsen bei - 0,4 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



