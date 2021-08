VANCOUVER, British Columbia, 31. August 2021 -- Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQB: OPTHF) (FRA: 8BN) ("Optimi" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integrierter Entwickler von Produkten auf Basis von Pilzen für den Gesundheits- und Wellnesssektor, freut sich, die Ernennung von William (Bill) J. Ciprick zum Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 7. September 2021 bekanntzugeben.

Herr Ciprick besitzt mehr als 30 Jahre weltweite Erfahrung in einer Vielzahl von Industriebereichen in multi-funktionalen Organisationen von Fortune 500-Gesellschaften bis zu kleinen und mittleren kanadischen Unternehmen. Im Laufe seiner Berufslaufbahn entwickelte er weitgefächerte Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesondere im Bereich Wachstumsstrategien, Vertriebs-, Marketing- und Unternehmensentwicklung, Unternehmensfusionen, Akquisitionen und Unternehmensumwandlungen. Er war in jüngster Vergangenheit als Senior Vice President bei BDC Advisory Services tätig. In dieser Rolle war er für die Führung des "High-Impact Firm Teams" von BDC sowie die erfolgreiche Ausführung verbundener Programme verantwortlich. Davor war Herr Ciprick President und Executive Consultant bei ATG Consulting mit dem Schwerpunkt auf organisatorischen Bewertungen und Umwandlungen und Entwicklung und Implementation von Strategieplänen. In einer anderen Rolle war er als Acting Executive Vice President of Operations eines mittleren, auf Dach- und Bauprodukte spezialisierten Unternehmens die treibende Kraft für eine beachtliche Profitabilitätssteigerung und leitete den Verkauf von Anlagen zur Kapitalerhöhung des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei ATG war Herr Ciprick Vice President of Strategy and Business Development bei SMART Technologies und entwickelte und implementierte hier das erste Strategieplanungsverfahren und wickelte die größte Akquisition in der Geschichte des Unternehmens ab. Er war außerdem mehr als 16 Jahre lang bei Procter & Gamble in Führungspositionen, unter anderem als Senior Vice President Sales for the P&G North America Beauty Division, tätig. Herr Ciprick hat einen Abschluss als Bachelor of Arts in Economics von der Universität von British Columbia.

Anlässlich der Ernennung zum Chief Executive Officer bei Optimi kommentierte Bill Ciprick: "Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit bei Optimi. Das Unternehmen schreitet schnell von der Anfangs- und Aufbauphase zur gewerblichen Herstellung funktioneller Pilzprodukte fort und verzeichnet gleichzeitig Fortschritte in seinen Forschungsarbeiten im immer mehr an Bedeutung gewinnenden Gesundheits- und Wellnesssektor. Das Engagement, mit dem sich das gesamte Optimi-Team der Erreichung höchster Industriestandards bei der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung einer Plattform für rein natürliche Pilzprodukte widmet, ist meiner Meinung nach unübertroffen und stellt eine attraktive Geschäftsidee dar. Ich halte das Unternehmen für strukturell robust und wachstumsbereit - ein Zeugnis des guten ersten Unternehmensaufbaus. Ich freue mich darauf, Optimi auf seinem Weg zu einem industrieführenden gewerblichen Unternehmen zu unterstützen".

Der ausscheidende CEO, Mike Stier, äußerte: "Die Arbeit, die wir seit Unternehmensgründung, und besonders mit der Börsennotierung, geleistet haben, verlieh uns die erste Sichtbarkeit im Markt und die Finanzgrundlage für gesunde Entwicklung und generierte einen detaillierten Plan für künftiges Wachstum. Jetzt ist die Zeit für eine ruhige Hand in der Kommerzialisierung und Produktentwicklung gekommen. Bill besitzt die Führungserfahrung und den Hintergrund, die unserer Meinung nach das Unternehmen in der nächsten Entwicklungsphase steuern werden. Mit Führungskräften wie Bill in unserem Industriesektor freue ich mich auf eine leuchtende Zukunft für Optimi Health und den gesamten Industriebereich".

Herr Ciprick wird Mike Stier als Chief Executive Officer des Unternehmens ersetzen. Optimi dankt Herrn Stier für seine zahlreichen Beiträge als Chief Executive Officer und freut sich mitzuteilen, dass er als Direktor im Unternehmen verbleiben wird.

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung gewährte das Unternehmen Herrn Ciprick insgesamt 73.077 Stammaktien am Unternehmenskapital und gab 1 Million Incentive-Aktienoptionen an Herrn Ciprick aus. Die Optionen wurden im Rahmen des Aktienvergütungsplans (Equity Incentive Plan) des Unternehmens ausgegeben. Jede Aktienoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie am Unternehmenskapital zu einem Ausübungspreis von 1,50 Dollar pro Aktie bis zum 31. August 2026. Ein Viertel der Optionen wird sofort ausübbar, und die restlichen Optionen werden in drei gleichen Teilen am ersten, zweiten und dritten Jahrestag ausübbar.

ÜBER OPTIMI (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FWB: 8BN)

Optimi entwickelt eine anspruchsvolle Pilzmarke, die sich auf Gesundheits- und Wellnessmärkte konzentriert. Mit einem vertikal integrierten Ansatz beabsichtigt Optimi, qualitativ hochwertige, funktionelle Pilzprodukte in seinen beiden Anlagen, die sich auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern in Princeton, British Columbia, kurz vor der Fertigstellung befinden, zu kultivieren, extrahieren, verarbeiten und zu vertreiben. Um Pilze vollumfänglich wissenschaftlich zu untersuchen, hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Optimi Labs Inc. eine Ausnahme zu Forschungszwecken gemäß den Health Canada Food and Drug Regulations (FDR) für die Verwendung von Psilocybin und Psilocin für wissenschaftliche Zwecke erhalten. Optimi hat zudem eine Händlerlizenz gemäß den kanadischen Betäubungsmittelkontrollvorschriften beantragt, die den Besitz, den Vertrieb, den Verkauf, die Laboranalyse und Forschung und Entwicklung von Psilocybin- und Psilocin-Formulierungen regelt. Optimi ist zu fachkundiger Kultivierung und Qualitätsproduktion verpflichtet, die allen anwendbaren Gesetzen und geltenden Vorschriften unterliegt und in Übereinstimmung mit diesen steht, um eine sichere, überlegene kanadische Pilzproduktion zu gewährleisten.

Mehr erfahren Sie unter: https://optimihealth.ca/.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Investor Relations

E-Mail: investors@optimihealth.ca

Tel: +1 (778) 930-1321

Web: https://optimihealth.ca/

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Entwicklung der Geschäftstätigkeit und das Managementteam des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und spiegeln Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Es besteht das Risiko, dass Schätzungen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreffen oder dass die Annahmen, auf denen sie beruhen, nicht den zukünftigen Erfahrungen entsprechen. Wir weisen die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in ihnen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese Risikofaktoren können allgemein als das Risiko bezeichnet werden, dass die oben genannten Annahmen und Schätzungen nicht eintreten, beinhalten aber insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: allgemeine Marktbedingungen und die zusätzlichen Risiken, die im endgültigen Verkaufsprospekt und im Jahresinformationsblatt des Unternehmens sowie in anderen vom Unternehmen auf SEDAR eingereichten einschlägigen Unterlagen beschrieben sind. Die vorstehende Liste der Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken können, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie sich auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, sollten Investoren und andere Personen die oben angeführten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61212Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61212&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68405H1001Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA68405H1001