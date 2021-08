Leipzig (ots) - Zu Ehren des verstorbenen früheren Ministerpräsidenten von Sachsen, Kurt Biedenkopf, findet am 3. September ein Trauerstaatsakt in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Dresdner Frauenkirche statt. Er wird ab 11.50 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Radio auf DAB+ übertragen und in den tagesaktuellen MDR-Sendungen aufgegriffen.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und CDU-Vorsitzender Armin Laschet nehmen am Trauerstaatsakt für Kurt Biedenkopf in der Dresdner Frauenkirche teil. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Oliver Schenk, werden Kurt Biedenkopf die Ehre erweisen. Die Sächsische Staatskapelle Dresden und der Dresdner Kammerchor begleiten den Trauerstaatsakt musikalisch.



Der Trauerakt wird vom Freistaat Sachsen ausgerichtet und ab 11.50 Uhr im MDR-Fernsehen und auf dem DAB+ Kanal MDR SACHSEN EXTRA übertragen. Uta Deckow moderiert die Sendung.



Kurt Biedenkopf starb am 12. August im Alter von 91 Jahren in Dresden. Er war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Auch nach dem Ende seiner politischen Laufbahn brachte sich Biedenkopf immer wieder ein - insbesondere zum Thema Wissenschaft. Er wird auf Wunsch seiner Familie im engsten Familienkreis beigesetzt.



Begleitend sind in der ARD-Mediathek Nachrufe auf Kurt Biedenkopf sowie die Dokumentation "Die Bombe, die Biedenkopfs und die Auferstehung Bad Schlemas" abrufbar.



