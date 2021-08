Auf dem DKM Forum hybrid, das am 27. und 28.10.2021 in der Messe Dortmund und digital stattfindet, treffen in einer Diskussionsrunde vier Vorstandsvorsitzende der deutschen Versicherungswelt aufeinander. Im Fokus stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Speaker's Corner des DKM Forum hybrid 2021 wartet mit spannenden Themen auf. Den Programmauftakt macht am Mittwoch, den 27.10.2021 eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Versicherungswirtschaft. Dort werden sich vier Vorstandsvorsitzende ...

