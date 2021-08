Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street setzte sich die Entwicklung der letzten Tage fort: Der S&P 500 und der Nasdaq markierten neue Rekordhochs. Doch der Dow Jones kam abermals nicht richtig vom Fleck und schloss schließlich leicht im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Zoom Video, Robinhood, PayPal, Virgin Galactic, Moderna, Netease und Iron Mountain. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.