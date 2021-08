Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, sieht die größte Gefährdung der Weltwirtschaft in möglichen Mutationen des Coronavirus, gegen die Impfungen vorerst nicht wirken. Aktuell sei es wichtig, dass sich so viele Menschen so rasch wie möglich impfen lassen. Die Staaten müssten krisenbedingt darauf achten, ihre "fiskalische Feuerkraft" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...