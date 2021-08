Der Chicago Einkaufsmanagerindex (Juli) ist mit 66,8 schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 68,0; Vormonat war 73,4). Chicago PMI in the United States decreased to 66.80 points in August from 73.40 points in July of 2021. https://t.co/2BPMKSw4Et pic.twitter.com/MGb6xLccZf - Trading Economics (@tEconomics) August 31, 2021 Für den traditionell schwachen August ist die Zahl jedoch die ...

