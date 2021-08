Heidelberg (ots) - Gemeinsam mit dem Global Nature Fund plant Air Wick in den nächsten zwei Jahren 30 Millionen Wildblumen anzupflanzen. Blühende Wiesen sollen einen Beitrag leisten, um dem immer weiter schwindenden Wildblumenbestand entgegenzuwirken."Die Raumdüfte von Air Wick würde es ohne den Duft von Blumen nicht geben. Daher müssen wir alles tun, was wir können, um Wildblumen zu schützen", sagt Arnaud Sudre, Managing Director von Reckitt. "Wir sind somit stolz, zusammen mit dem Global Nature Fund der abnehmenden Biodiversität durch die Anlage neuer Wildblumenbestände entgegenzuwirken und so die Verbindung zur Natur zu stärken."Wildblumen sind wichtige Elemente in unserer Kulturlandschaft. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für zahlreiche bestäubende Insekten und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Bodenqualität. Trotz dieser wichtigen Funktionen sind in den letzten 150 Jahren in Deutschland über 100 Wildblumenarten ausgestorben und derzeit sind 30 Prozent aller Arten akut bedroht. Air Wick und der Global Nature Fund wirken dieser Gefahr entgegen und säen in den nächsten zwei Jahren 30 Millionen Wildblumen in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Es ist wichtig, dass Unternehmen sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt engagieren. Wir freuen uns, dass Air Wick uns dabei unterstützt, Millionen von Wildblumen blühen zu lassen," erklärt Udo Gattenlöhner, Geschäftsführer des Global Nature Fund (GNF).Durch die Wildblumeneinsaaten entstehen deutschlandweit wertvolle Lebensräume - von Nord- bis Süddeutschland bis in die Schweiz und Österreich.Weltweites Naturschutz-Engagement von Air Wick und ReckittAir Wick engagiert sich auch in anderen Teilen der Welt für den Naturschutz und unterstützt dabei den WWF bei mehreren Projekten: In den USA legt Air Wick 93 km2 Wildblumen- und Graswiesen neu an, in Großbritannien werden zudem zwei Quadratkilometer Wildblumenwiesen wiederhergestellt. In Australien setzt sich Air Wick für den Schutz von 120 Tierarten ein, die seit den Waldbränden 2020 bedroht sind. Weitere WWF-Projekte finanziert Air Wick in Spanien, Polen, Kanada, Mexiko und Brasilien.Um das Engagement für Biodiversität und den Schutz unserer Ökosysteme weiter zu stärken, engagiert sich auch Reckitt, das Mutterunternehmen von Air Wick, weltweit für Naturschutzprojekte. Gemeinsam mit dem WWF werden in den nächsten drei Jahren 2.100 km an Süßwassergebieten im Amazonas und Ganges erhalten und wiederhergestellt sowie nachhaltige Innovationen durch eine verstärkte Zusammenarbeit in der Forschung gefördert."Gemeinsam mit unseren Partnern wie dem Global Nature Fund und dem WWF möchten wir dazu beitragen, Frischwasser-Quellen zu schützen und Wildblumenbestände wieder aufzubauen. Unser Antrieb ist es, neue und nachhaltige Wege zu finden, um eine saubere und gesündere Welt zu gestalten", ergänzt Sudre. "Unsere Produkte schützen, heilen und pflegen - mit den Initiativen, die wir unterstützen, setzen wir uns dafür ein, dass auch künftige Generationen die nötigen Ressourcen für ein gesundes Leben zur Verfügung haben."Reckitt hat sich mit Air Wick dem 15. UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung verpflichtet: "Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern". Erfahren Sie hier mehr über die gesamten Nachhaltigkeitsambitionen von Reckitt: https://www.reckitt.com/de/nachhaltigkeit/Pressekontakt:Pressebüro Reckittpresse.reckitt@hkstrategies.comOriginal-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75025/5008008