Anleger sollten regelmäßig die Rendite ihres Wertpapierportfolios berechnen. Warum? Nur so können Investoren und Trader prüfen, wie gut Aktien, ETFs & Co. performen. Wie das ganz einfach geht und auf welche Variablen Sie dabei achten müssen, erfahren Sie in diesem Praxisvideo!Wer das kleine Einmaleins beherrscht, wird auch mit der Rendite-Berechnung von Aktien, ETFs und Fonds kein Problem haben! In diesem Ratgeber-Video zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie die Rendite Ihres Wertpapierdepots ...

