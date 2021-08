Ideanomics hat den US-Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen Via Motors für 450 Millionen US-Dollar übernommen. Im Bereich der Elektromobilität ist es bereits die vierte Akquisition von Ideanomics in diesem Jahr. Ideanomics, ein Fintech- und Elektromobilitätsunternehmen mit Sitz in New York, hat in diesem Jahr stark in die Mobilität investiert. Ziel ist es, vertikal integrierte Angebote für Flottenbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...