Kennen Sie schon das Kürzel BNPL? Was sich für Autofahrer nach Teilen eines Bonner Kennzeichens anhört, ist in den USA die Abkürzung für den Satz "Buy now, pay later". Quelle: wikifolio.com Klingt irgendwie attraktiver als "Ratenzahlung beim Einkauf", ist letztendlich aber dasselbe. An der Börse sind die Anbieter solcher Finanzdienstleistungen gerade ein heißes Thema. Fintech-Unternehmen wie Klarna, Affirm Holdings oder Afterpay stehen im Fokus. Gerade bei den jüngeren Konsumenten kommt es gut an, wenn sie beim Online-Shoppen einfach und flexibel wählen können, wie und wann sie die Ware bezahlen. ...

