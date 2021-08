Vaduz (ots) - Seit Ende April 2021 wurden durch das APA rund 16'400 eID.li registriert. Gesamthaft sind nun rund 17'500 eID.li aktiv. Die eID.li kann weiterhin am regulären Schalter des APA registriert werden. Für Personen, die sich impfen lassen, wird die Möglichkeit fortgeführt, die eID.li direkt im Impfzentrum registrieren zu lassen.



Um der erhöhten Nachfrage nach eID.li begegnen zu können, hat das Ausländer- und Passamt (APA) Ende Mai 2021 neben dem regulären APA-Schalter und dem Standort Impfzentrum eine weitere Registrierungsstelle im Erdgeschoss des Postgebäudes Vaduz (vis-à-vis Engländerbau) in Betrieb genommen. Aufgrund des Rückgangs der Nachfrage in den letzten Wochen kann die eID.li-Registrierung mit den bestehenden Schalterkapazitäten abgedeckt werden, weshalb die zusätzliche Registrierungsstelle ab dem 1. September 2021 geschlossen wird.



Für Personen, die sich impfen lassen, wird weiterhin die Möglichkeit geboten, die Registrierung der eID.li direkt im Impfzentrum vorzunehmen. Diese Registrierungsstelle wird bis zur Schliessung des Impfzentrums weiterbetrieben.



Um die eID.li verwenden zu können, muss vor der persönlichen Registrierung die eID.li-App heruntergeladen werden. Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten. Um die Ausstellungs- und damit die Wartezeit kurz zu halten, bittet das APA darum, das eID.li-App vorgängig zu installieren.



