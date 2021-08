Mainz (ots) - Montag, 6. September 2021, 22.25 UhrEin Schweizer Paar entscheidet sich dafür, eine geflüchtete Familie aus Syrien aufzunehmen: Mutter, Vater und fünf Kinder. Der Dokumentarfilm "Unter einem Dach" (Schweiz 2020) von Maria Müller zeigt, mit welchen Erwartungen und Wertvorstellungen die Gäste und die Gastgeber konfrontiert werden. 3sat zeigt den Film in der 3satDokumentarfilmzeit am Montag, 6. September 2021, 22.25 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung.In der von Wohlstand und Frieden geprägten Schweiz treffen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen aufeinander. Gleichzeitig schweben die Kriegswirren in Syrien wie ein Schatten über der scheinbaren Normalität. Was passiert mit dem Ehepaar in ihrem schönen alten Haus irgendwo im Kanton Zürich? Und was mit der syrischen Familie, die alles hinter sich lassen musste? Der Dokumentarfilm "Unter einem Dach" macht deutlich, was es heißt, die eigenen Wurzeln zu kappen und ein neues Leben in der Fremde zu beginnen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5008037