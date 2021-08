Das DKM Forum vom 27. bis 28.10.2021 vereint das persönliche Treffen in der Messe Dortmund mit digitalen Komponenten. Wie immer stehen die Herausforderungen rund um den unabhängigen Vertrieb in der Finanz- und Versicherungsbranche im Fokus. Die Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche trifft sich wieder persönlich, und zwar beim DKM Forum hybrid am 27. und 28.10.2021 in der Messe Dortmund. Basis dafür ist ein Hygienekonzept, das die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleistet und schnell an geltende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...