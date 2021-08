Die Umsätze lassen derzeit an den Aktienmärkten zu wünschen übrig. Das ist aber nicht unüblich für diese Jahreszeit. Dennoch ergeben sich auch jetzt immer wieder neue Anlage-Chancen. Diese entstehen sowohl durch technische Ausbrüche als auch durch übertriebene Korrekturen, die es zu nutzen gilt. In aller Munde ist heute die Aktie von Valneva, die durch ihren Corona-Impfstoff auf Basis eines sogenannten "Totimpfstoffes" profitiert. Apple wiederum profitiert von Gerüchten in Bezug auf die nächste iPhone-Generation. Abgestürzt sind hingegen die großen IT-Beteiligungsgesellschaften wie Softbank oder Prosus. Lohnt hier der Einstieg? Zahlen gab es von Zoom und PayPal will möglicherweise in den Aktienhandel einsteigen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.