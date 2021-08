Mehr Google-Rechner in Deutschland

Werbung



Rund eine Milliarden Euro investiert der Internetriese in ein neues Zentrum nahe Berlin sowie eins in Hanau.



Google, und damit einhergehend der Mutterkonzern Alphabet, will zwei neue Zentren in Deutschland errichten. Beide Zentren agieren als Cloud-Computing Zentren und sollen die Verbindung zu Kunden verbessern. Denn nun muss eine Verbindung nicht über den Atlantik hergestellt werden, sondern einfach in Hanau oder nahe Berlin in eines der beiden Zentren. Das spart Zeit und löst einige rechtliche Probleme. Denn Daten müssen je nach Sensibilität vor Ort in Deutschland gespeichert werden.

Für die beiden Anlagen wird nicht nur ein hohes Erstinvestment benötigt, sondern auch ein durchgängig hoher Energiebedarf bereitgestellt. Dieser solle primär durch Ökostrom gedeckt werden.





