Die neuesten Zahlen zum ersten Halbjahr der Autoindustrie lassen das Herz der BMW-Anleger höherschlagen: Der Trend zu teuren Autos spielt BMW in die Karten und die Umsatzrendite ist so hoch wie bei sonst keinem in der Branche. Autoindustrie verdient so viel wie nie zuvor Laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY läuft es für die Autoindustrie so gut wie nie zuvor, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Im ersten Halbjahr von 2021 wurde in der ...

