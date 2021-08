DJ PTA-News: Börsenradio.at: CFO Schönauer-Interview: IMMOFINANZ plant 12.000 neue klimaneutrale und bezahlbare Wohnungen - IMMOFINANZ plant 12.000 neue klimaneutrale und bezahlbare Wohnungen auf ihren 100 Shoppingcentern

Heinersreuth (pta032/31.08.2021/16:35) - hier geht es direkt zum Interview: https://www.boersenradio.at/39335-IMMOFINANZ-12000-klimaneutrale-Wohnungen

Die sogenannten "Stop Shop-Retailparks" der Immofinanz sollen "nachverdichtet" werden. d. h. auf den Dächern der über 100 Shoppingcenter wird die Immofinanz mit Holzbauweise bis zu 12.000 Wohnungen bauen. Dieser Wohnraum soll von der Größe her flexibel, klimaneutral sein und mit Solarstrom und Geothermie-Heizungen ausgestattet werden und obendrein auch noch sozialverträgliche Mietpreise haben, so CFO Stefan Schönauer im Börsenradio-Interview. Zudem soll der Betrieb während der Baumaßnahmen die Retailparks nicht beeinträchtigt werden. Positive Bewertungseffekte in Österreich und Deutschland unterstützten das Halbjahresergebnis 2021. Gewinnerholung aufgrund geringerer Covid-19-Effekte. Dividendenvorschlag auf 0,75 Euro erhöht, Konzernergebnis mit einem Gewinn von 229 Mio. Euro. Weitere Themen: Übernahmen im ATX-Immobilien-Dreick CA Immo, Immofinanz und S Immo.

