Mit automatisch generierten Einmalpasswörtern will Amazon erreichen, dass besonders hochpreisige Bestellungen nicht einfach in den Hausflur gelegt, sondern in jedem Fall bei einem Menschen, der dieses Passwort kennt, abgegeben werden. Amazon hat offenbar Probleme mit Paketschwund. Wer die Verfahrensweisen der durchschnittlichen Lieferfahrer kennt, kann sich darüber kaum wundern. Das Ablegen von Paketen an allen möglichen und unmöglichen Orten gehört nicht nur bei den Amazon-Lieferfahrern, sondern auch bei Boten von Drittdiensten wie UPS, DHL oder DPD zum Alltag. Dabei gilt natürlich, dass Amazon die Zustellung im Zweifel ...

