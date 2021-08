Frankfurt (www.fondscheck.de) - Lieber US-Aktien als europäische - so lautet derzeit das Motto im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Der Trend setzt sich fort, Anleger kaufen vor allem S&P 500-ETFs", berichte Carsten Schröder von Société Générale.S&P 500 und NASDAQ seien am gestrigen Montag auf neue Allzeithochs geklettert. Der DAX habe sich zuletzt schwerer getan, gehe heute aber auf Tuchfühlung mit dem Mitte August markierten Rekordstand von 16.030 Punkten. Aktuell liege der Index bei 15.980 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...