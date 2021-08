In seinem Buch "Die Zauberformel - The little Book that beats the Market" stellte Joel Greenblatt seine Zauberformel vor. Durch die Kombination zweier Fundamentalkennzahlen lassen sich Value-Aktien identifizieren, mit denen man nach Aussage des Hedgefondsmanagers eine Outperformance zum Gesamtmarkt erzielen kann. Zwei ausführliche Artikel zur Berechnung der beiden Kennzahlen Kapitalrendite und Gewinnrendite findet ihr auf unserer Webseite. So wendet Greenblatt seine Zauberformel an: Durch die Anwendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...