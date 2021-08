Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat am Dienstag gleich zwei gute Nachrichten verkündet. Während die niederländische Investmentholding Prosus ihren Anteil an dem Berliner Unternehmen weiter aufstocken will, verbuchte die südkoreanische Delivery-Hero-Tochter Woowa einen weiteren Rekord bei der Anzahl der Bestellungen. Die niederländische Internetholding Prosus will über ihre Beteiligung MIH Food Holdings ihren Anteil an Delivery Hero aufstocken. Nach eigenen Angaben vom Dienstag hat Prosus eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...